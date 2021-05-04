شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو بعد التتويج بالدورى الايطالى: أحلم بقيادة بلجيكا للفوز بكاس الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان الايطال فرس الرهان لمنتخب بلجيكا قبل انطلاق ماراثون يورو 2020، وذلك بعدما شهد الموسم المنصرم تألق اللاعب الذي ساهم في فوز فريقه بالدورى الايطال وبات يلحم بتكرار انجاز دولى بقيادة منتخب بلادة للفوز بالبطولة القارية.

وسجل لوكاكو صاحب الـ27 عاماً 21 هدفاً وصنع عشرة أهداف لزملائه هذا الموسم مع إنتر الذي توج باللقب، الأحد الماضي للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

وتوج لوكاكو باللقب الثاني فقط في مسيرته خلال 12 عاماً، وذلك بعدما فاز بلقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت موسم 2009-2010.

ويضع لوكاكو، الذي انضم إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في أغسطس عام 2019، نصب عينيه قيادة منتخب بلاده للفوز بأول لقب في تاريخه، في بطولة أمم أوروبا 2020 المؤجلة.

وقال لوكاكو لصحيفة «لا تريبيون»: «الفوز بلقب مع النادي يكسبك خبرة تعلمك كيفية التعامل مع المباريات، وتكون لديك تلك العقلية القاتلة».

وأضاف: «هذا شيء لم أحظ به في مسيرتي، لقد استسلمت مرات عديدة قبل ذلك، ثم قلت لنفسي لقد تعبت، أنا الآن في الـ27 من عمري حان الوقت للتغيير، لكن العمل لا يتوقف هنا».

وتابع لوكاكو: «لكن في الوقت الحالي أنا سعيد لأننا الأبطال، لكنني بالفعل أركز على أمم أوروبا لأنها مهمة بالنسبة لي، أتمنى للاعبين الأخرين في بلجيكا مثل ثيبو كورتوا وإيدن هازارد وأكسيل فيستل وكيفن دي بروين أن يفوزو بالألقاب أيضا».

وقال: «سيكون ذلك جيدا للفريق، سيجلب روحا جيدة وسيكون بإمكاننا جميعاً المضي قدماً».

وسجل لوكاكو أهدافا بنسبة 6ر23 في المئة من تسديداته، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي يسجل 20 هدفا ويصنع عشرة أهداف في الموسم نفسه منذ موسم 2005/2004.

وساهم مهاجم تشلسي الأسبق في تسجيل وصناعة 31 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر، ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس برصيد 30 هدفا.

وعلى الرغم من تقديمه واحد من أكثر مواسمه غزارة أمام المرمى حتى الآن، إلا أن لوكاكو لا يعتبر نفسه أفضل مهاجم في العالم، مشيراً إلى أن الأفضل بالنسبة له في العالم هو كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.