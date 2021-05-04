شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفاوض خليفة بنزيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد فتحت خطوط اتصال مع نظيرتها في نادي فيورنتينا الإيطالي من أجل التعاقد مع لاعب الفريق الأول دوشلان فلاهوفيتش.

ويقدم الصربي مستويات رائعة في بطولة الدوري الإيطالي وتمكن من تسجيل 19 هدفا ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين وبفارق هدفين عن لوكاكاو صاحب الوصافة، وذلك بعد مرور 34 جولة.

وترى إدارة النادي الملكي أن دوشلان فلاهوفيتش سيكون حلا مستقبليا لخلافة كريم بنزيما في مركز قلب الهجوم حيث إنه لم يتجاوز الـ21 من العمر.

ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع فيورنتينا يمتد حتى عام 2023، وتشير التقارير إلى أن قيمة التخلي عن خدماته ستتجاوز مبلغ الـ60 مليون يورو.