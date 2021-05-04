شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب غزل المحلة بقطع في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبت الفحوصات الطبية إصابة هاني عادل، لاعب غزل المحلة، بقطع في الرباط الصليبي، بعد تدخل قوى تعرض له في لقاء فريقه أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة ال17 من منافسات الدوري المصري.

ويعد هاني عادل الظهير الأيمن في التشكيل الأساسي لزعيم الفلاحين، ودائماً ما يحرص المدرب خالد عيد على الإشادة بقدراته الفنية وأداءه المتميز خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يحدد الطاقم الطبي لفريق غزل المحلة موعد إجراء العملية الجرحية من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب والتي لن تقل عن 6 أشهر.

وكان غزل المحلة حقق فوز مثير على ضيفه النادي الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب أشرف السيد من تصويبة رائعة، ليتقدم الفريق إلى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة وبفارق نقكتين فقط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.