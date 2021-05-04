شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه، لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس، بالجولة العشرون بالمسابقة الأكبر محليًا.

قائمة سيراميكا كليوباترا لمباراة المقاولون العرب، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا

خط الوسط: ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين، وينفول كوبينا، أحمد غنيم