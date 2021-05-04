شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يُجهز مدافعه لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز محمد عبد المنعم، مدافع الفريق لمباراة الزمالك المقبلة.

ويعاني محمد عبد المنعم، من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مباراتي الأهلي والاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري.

ويأمل أحمد سامي، المدير الفني للنادي السكندري، في أن يتمكن محمد عبد المنعم، من اللحاق بمباراة الزمالك، خاصة أنه أحد الركائز الاساسية التي يعتمد عليها في خط دفاع الفريق بجوار رجب نبيل.

ويلتقي سموحة مع الزمالك، بعد غدٍ الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.