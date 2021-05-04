«كاف» يعتمد ستاد الاسكندرية الدولي ضمن الملاعب المقام عليها تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال العالم بقطر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) ستاد الاسكندرية الدولي، ضمن الـ7 ملاعب المصرية المصرح بإقامة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر عليها، باعتباره أقدم ستاد في إفريقيا.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام الاستاد، أن مصر تعتبر من أكثر الدول التي اعتمد بها ملاعب لإقامة مباريات تصفيات المونديال، بعد مراجعة الاحترازات التي طلبها الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الماضية، حيث تقرر اعتماد 7 ملاعب مصرية يمكن لمنتخب مصر أن يخوض مبارياته بالتصفيات بها.

وأوضح أن قائمة الملاعب المصرية المعتمدة هي استاد القاهرة الدولي، استاد الدفاع الجوي، استاد الإسكندرية، استاد برج العرب، استاد الإسماعيلي، استاد السلام، واستاد السويس، كما تضم مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم كلًا من ليبيا، الجابون وأنجولا، حيث اعتمد كاف ملعبًا واحدًا لكلًا منهم.

وبناء على اعتماد كاف فإن منتخب ليبيا سيخوض مبارياته في التصفيات على ملعب شهداء بنينا في بنى غازى، وسيلعب منتخب أنجولا على ملعب 11 نوفمبر في لواندا، بينما تقام مباريات الجابون على ملعب ملعب فرانسفيل الذي يتواجد في المدينة التي تحمل أسمه.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط، ويتأهل أصحاب الصدارة فى العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر العام المقبل 2022.

"كاف" يعتمد ستاد الاسكندرية الدولى ضمن الـ7 ملاعب المقام عليها تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم 2022 بقطر