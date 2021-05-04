شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جلال: نصائح طولان طريقى للمنتخب.. ومواجهة إنبي وقاهر الأهلي صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد جلال لاعب انبى عن سعادتة بالتواجد مع الفريق البترولى تحت القيادة الفنية للمدرب حلمى طولان الذى يدعمه باستمرار ويقف فى قدراتة الفنية ما جعله يشعر بحجم المسوؤلية الملقاة على عاتقة.

وأضاف جلال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المدير الفنى وعده بالحصول على الفرصة خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة فى تحقيق الانتصارات وإنهاء الموسم فى مركز متقدم بالجدول، وشدد لاعب إنبي على أنه حريص باستمرار على الاستماع لنصائح المدرب وزملائه للاستفادة منها وعلاج الأخطاء لتجنب تكرارها.

مشيرا إلى أن نصائح طولان ستكون بمثابة طريقة للانضمام إلى المنتخب الوطنى وخوض تجربة الاحتراف الخارجية والتى تعتبر حلم حياتة الذى يتمنى تحقيقة فى القريب العاجل.

وعن مواجهة إنبي المقبلة أمام غزل المحلة والمقررة الخميس في الجولة الـ20 للدوري قال جمال: «بالتاكيد ستكون مباراة صعبة لأن المنافس يعيش نشوة الانتصار الذى حققه على الأهلي في كبرى مفاجأت الدوري حتى الأن وهو ما يزيد من صعوبتها على إنبي لكن ثقتي كبيرة فى اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز في اللقاء وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد إنبي».

يذكر أن إنبي يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل 6 وخسر مثلهم.