شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع «ستيرلنج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب ريال مدريد وضع رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي حيث ينوي الفريق الملكي إتمام تعاقده مع الجناح والمهاجم الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف تقرير صحفي من «football insider» عن مراقبة ريال مدريد لوضع رحيم ستيرلنج، وينوي بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيعه بالسعر المناسب، 75m£ ستكون كفيلة بإقناع إدارة الفريق السماوي ببيعه في الصيف.

كما كشف التقرير عن انفتاح بيب جوارديولا لفكرة بيع رحيم وذلك من أجل تعزيز الفريق بأسماء في الهجوم مثل جاك غريليتش جناح ووسط أستون فيلا.

ويرغب جوارديولا في استخدام "الكاش" من صفقة بيع رحيم من أجل تفعيل الشرط الجزائي في عقد جاك غريليتش.