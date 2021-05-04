شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين كارتيرون وأوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسيطر حالة من الغضب الشديد على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجاه يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق.

وجاء غضب كارتيرون بشكل مباشر بسبب تكرار أخطاء اللاعب في المباريات الماضية والتسبب في أهداف بمرمى الفريق.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن كارتيرون حذر أوباما في التدريبات الأخيرة أكثر من مرة من فقدان الكرة في وسط الملعب واجتمع معه بشكل منفرد أكثر من مرة بعد مباراة القمة الأخيرة بعد الخطأ الذي وقع فيه بتلك المواجهة والتسبب في الهدف الثاني الذي سكن مرمى الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن غضب كارتيرون لعدم إلتزام اللاعب بتعليماته والتصرف بشكل فردي مما يحمل الفريق أضرار ومشاكل فنية بالجملة.

وشدد المصدر على أن كارتيرون يرى بأن مستوى أوباما في الولاية الثانية مختلف وبشكل كامل عن أدائه في الولاية الأولى له واللاعب منشغل بشكل كبير بالرحيل والاحتراف في الموسم المقبل مما أثر عليه بشكل سلبي.