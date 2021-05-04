شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح ملف تجديد التعاقد مع عبدالله بكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي بيرامدز لتجديد التعاقد مع عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز قرروا فتح ملف المفاوضات مع عبدالله بكري، من أجل تجديد التعاقد معه في الفترة الجارية، وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الدفاع، وهو ما ظهر جليًا في المباريات الماضية.

ومن المقرر أن يعقد هاني سعيد، المدير الرياضي بالنادي السماوي، جلسة مع بكري، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه، ومنع إنتقاله لأي من أندية الدوري الممتاز في صفقة إنتقال لاعب حر، على رأسها نادي الزمالك.

وكان المدافع صاحب الـ27 عامًا، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريق بيراميدز، بعد الإعتذار الذي تقدم به لإدارة النادي عن ما بدر منه.