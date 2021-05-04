شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يقرر زيادة قوائم المنتخبات المشاركة فى يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، السماح لكل منتخب مشارك في كأس الأمم الأوروبية 2020 المقررة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين، بضمّ 26 لاعباً رسمياً بدلاً من 23 كما جرت العادة.

وقال الاتحاد القاري في بيان بأنه قام بهذه الخطوة من أجل التخفيف من مخاوف المنتخبات في ما يتعلق بنقص اللاعبين المتاحين في بعض المباريات جراء إمكانية الاصابة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي.

وأشار ويفا في المقابل إلى أنه سيسمح لـ23 لاعب فقط التواجد في ورقة المباراة.

وكان بعض مدربي المنتخبات الوطنية، لاسيما الإيطالي روبرتو مانشيني والإسباني روبرتو مارتينيز والفرنسي بطل العالم ديدييه ديشان، طالبوا برفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة، وذلك لمنح الفرق المزيد من الخيارات بسبب إمكانية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.