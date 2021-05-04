شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة ديفيد لويس مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل ديفيد لويز لاعب آرسنال الإنجليزي، أن يتمكن من اللعب مرة أخرى هذا الموسم وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة في مباراة فريقه أمام نيوكاسل الأحد الماضي والتي إنتهت بفوز الجانرز أرسنال بهدفين دون رد.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أرسنال يأمل أن يتمكن ديفيد لويز من اللعب مرة أخرى هذا الموسم على الرغم من إصابته في أوتار الركبة يوم الأحد الماضي.

وشهدت مباراة نيوكاسل، احزار محمد النني المحترف المصري في صفوف الفريق الإنجليزي أرسنال لأول هدف له في البريميرليج حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

وتعرض لويز، الذي عاد لتوه من عملية جراحية كبرى في الركبة، لإصابته الأخيرة في فوز نهاية الأسبوع على نيوكاسل ليثير الشكوك حول ما إذا كان بإمكانه اللعب مرة أخرى هذا الموسم.

لكن لا يقال إن الإصابة خطيرة وهناك شعور بأن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما يمكنه اللعب مرة أخري هذا الموسم.