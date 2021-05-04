شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعاقد ليفربول مع بديل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيان فالك الصحفي بصحيفة «بيلد» الألمانية، صعوبة تعاقد ليفربول مع سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، هذا الصيف والذي ارتبط اسمه بالريدز الأيام السابقة كبديل المحترف المصري الدولي محمد صلاح في ليفربول.

وارتبط اسم سانشو كبديل لمحمد صلاح في ليفربول حيث لفت مستوى الشاب إدارة الريدز والمدرب يورجن كلوب.

كما ارتبط اسم سانشو بمانشستر يونايتد حيث كشف الصحفي ديفيد أورنستن أن سانشو لا يزال موضع اهتمام لمانشستر يونايتد لكن النادي سيبدأ المفاوضات فقط إذا انخفض سعر دورتموند المطلوب بشكل كبير من الصيف الماضي والذي قدر بـ110 مليون جنيه إسترليني.

وترتيب ليفربول في الدوري لا يبشر بمشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يأتي في المركز السابع برصيد 54 نقطة والغياب عن المنافسات الأوروبية قد يهدد استمرار صلاح مع الفريق الإنجليزي.

وارتبط اسم المهاجم المصري مرارا بكبيرين إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، كما أبرزت التقارير دخول باريس سان جيرمان خط المفاوضات مع وكيل اللاعب.