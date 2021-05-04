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رسمياً.. رحيل فونسيكا عن تدريب روما

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي روما أن مسيرة المدير الفني للفريق الأول باولو فونسيكا، ستنتهي بنهاية جولات الموسم الحالي من ، وذلك عبر الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفشل المدرب البرتغالي في تحقيق طموحات ذئاب العاصمة منذ توليه المسؤولية عام 2019، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 55 نقطة فضلاً عن عدم المنافسة على الألقاب المحلية أو الحصول على مركز مؤهل لبطولة .

وتتجه إدارة روما إلى التعاقد مع ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي، لما يتمتع به من قدرات خططية ومعرفة جيدة بالكرة الإيطالية.

وكان أليجري، مدرب ميلان ويوفنتوس السابق، رفض الدخول في مفاوضات من أجل تولي مسؤولية نادي العاصمة نظراً على قناعته بمشروع الإدارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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