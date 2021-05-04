شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رحيل فونسيكا عن تدريب روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي روما أن مسيرة المدير الفني للفريق الأول باولو فونسيكا، ستنتهي بنهاية جولات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، وذلك عبر الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفشل المدرب البرتغالي في تحقيق طموحات ذئاب العاصمة منذ توليه المسؤولية عام 2019، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 55 نقطة فضلاً عن عدم المنافسة على الألقاب المحلية أو الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتجه إدارة روما إلى التعاقد مع ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي، لما يتمتع به من قدرات خططية ومعرفة جيدة بالكرة الإيطالية.

وكان أليجري، مدرب ميلان ويوفنتوس السابق، رفض الدخول في مفاوضات من أجل تولي مسؤولية نادي العاصمة نظراً على قناعته بمشروع الإدارة.