شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في مباراة الأهلي وغزل المحلة، لمدة شهر.

وأوضح مصدر داخل اتحاد الكرة: «سيد شعبان حكم الفيديو أخطأ أكثر من مرة، كما أنه لم يستدعِ محمد معروف حكم المباراة، في لعبات كانت تستحق تدخل الفيديو من بينها لعبة محمد هاني في الشوط الأول وضرب وليد سليمان للاعب المحلة بدون كرة».

وتابع: «سيتم استبعاده من إدارة مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة».

وأقيمت المباراة على ملعب «زعيم الفلاحين» في مدينة الغربية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف، ليتوقف رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد زعيم الفلاحين إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثامن، بينما يتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة.

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من ناحية أخرى تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 10 مايو الحالي، في الجولة الـ21 من الدورى الممتاز.

ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أي من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام في ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع في بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارًا مسبقًا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.