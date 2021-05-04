شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش يقترب من إشبيلية في صفقة تبادلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة فريقي تشيلسي وإشبيلية يستعدان لإبرام صفقة تبادلية مؤثرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الإسباني على خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، في مقابل الاستغناء عن المدافع جول كوندي للفريق الإنجليزي.

ويعد الفرنسي صاحب الـ22 عام من أبرز مدافعي الكرة الأوروبية في الوقت الحالي ويحظى باهتمام عدد من الأندية يأتي في مقدمتها مانشستر يونايتد بالإضافة إلى البلوز.

وكانت إدارة نادي إشبيلية حددت قيمة بيع كوندي بمبلغ 62 مليون يورو ولكنها من الممكن أن تستغني عن خدماته لصالح البلوز في مقابل التعاقد مع زياش بالإضافة إلى الحصول على 31 مليون يورو.

ويرى الكثير من المتابعين أن الدولي المغربي ليس لديه مشكلة في الانتقال إلى صفوف إشبيلية بسبب الغياب المستمر عن الحسابات الأساسية للمدرب توخيل.