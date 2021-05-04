شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرًا فنيًا لرجال كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التعاقد مع البرتغالي ماريو بالما، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة (رجال) حتى نهاية الموسم الحالي، وسوف يصل القاهرة بصحبة مساعده فاسكو كورادو نهاية الأسبوع الحالي لاستلام عمله.

وأعتمد المجلس إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول على النحو التالي:

ماريو بالما مديرًا فنيًا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، أحمد الجارحي مدربًا، طارق الغنام مديرًا إداريًا، وليد الخراط إداريًا، علاء العشري مخططًا للأحمال، علاء لطفي محللاً فنيًا، نادر خزام إخصائي تغذية، أحمد عادل طبيبًا، هيثم عاطف إخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلكًا.

وجاء ذلك بعد موافقة إدارة الأهلي على قبول استقالة الكابتن أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) وجهازه المعاون.

ووجه المجلس الشكر إلى الكابتن أشرف توفيق وجهازه المعاون على الفترة الماضية، التي قضوها في موقع المسؤولية، وبذلوا فيها جهدًا كبيرًا ولم يقصروا، محاولين تحقيق أفضل النتائج.