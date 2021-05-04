شكرا لقرائتكم خبر عن راموس ضمن قائمة ريال مدريد أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه الذي سيسافر إلى لندن لخوض مواجهة تشيلسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة مفاجأة سعيدة لجماهير النادي الإسباني بعودة قائد الفريق سيرجيه راموس والظهير فيرلاند ميندي بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما سيغيب الدولي الفرنسي رافائيل فاران عن بعثة فريق ريال مدريد المتجهة إلى إنجلترا بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، ميخيل.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي، أريباس، بلانكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

يذكر أن ريال مدريد سيحل ضيفاً على تشيلسي، غداً الأربعاء، في إطار مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.