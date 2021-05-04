شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد بودابست من استضافة كأس بيلي جين كينج للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعدت العاصمة المجرية بودابست من استضافة نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس لفرق السيدات بعد إنهاء العقد بينها وبين الاتحاد الدولي للتنس.

وأكد مصدر في الاتحاد الدولي للتنس أن البطولة التي كانت تعرف سلفًا باسم كأس الاتحاد تبحث عن مقر جديد.

يأتي ذلك بعدما قال المنظمون في بودابست إنهم لا يستطيعون تنظيم البطولة في ظل استمرار مخاوف تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال المصدر إن الاتحاد الدولي للتنس شعر بالدهشة عندما تلقى خطابا من الاتحاد المجري للتنس في 22 أبريل الماضي أكد فيه الأخير عدم إمكانية المضي قدما في تنظيم الحدث.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة 12 منتخبا ما بين 13 و18 أبريل الماضي في بودابست لكنها تأجلت بسبب قيود احتواء فيروس كورونا في المجر.

وأبلغ الاتحاد الدولي للتنس الدول المشاركة في البطولة الأحد الماضي باستبعاد بودابست من الاستضافة.