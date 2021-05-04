شكرا لقرائتكم خبر عن دبي يحلق ببطولة طائرة نادي المدام الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي المدام،بطولته الرمضانية في الكرة الطائرة التي نظمها برعاية مجلس الشارقة الرياضي ومحمد معضد بن هويدن؛ وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بالنادي؛ حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريقي دبي ونادي المدام؛وفاز دبي 3-2، وأجريت مراسم تتويج الفائزين بحضور محمد معضد بن هويدن وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وسلطان محمد معضد رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام رئيس مجلس إدارة النادي وعلي محمد الراشدي نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله مطر الكتبي أمين السر العام وأعضاء مجلس إدارة نادي المدام سالم عبيد الميالة المدير المالي وسعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام والدكتور حمدان بن كليثم الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار وسالم سلطان بن عجيل رئيس قطاع كرة القدم ومحمد راشد الكعبي رئيس لجنة الألعاب الفردية والشاعر علي الشوين إلى جانب حشد كبير من أهالي المنطقة.

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس النادي أن النادي حقق نجاحاً كبيراً هذا العام، لا سيما أنه استطاع تنظيم هذه البطولات في شهر رمضان المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد أثبت النادي قدرته الكبيرة على تنفيذ مثل هذه البطولات في ظل الظروف الراهنة، وتقدم ابن هويدن بالشكر لراعي البطولة ومجلس الشارقة الرياضي على دعمهما للبطولة وثقتهما بالنادي كما توجه بالشكر لجميع الفرق المشاركة في البطولة على الأداء المتميز خلال مبارايات البطولة.