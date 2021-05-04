شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة «حمد أبو شبص» الرمضانية لكرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اختتمت بطولة المغفور له بإذن الله حمد أبو شبص، الإداري السابق لكرة اليد بنادي الشارقة، الرمضانية للمراحل السنية لكرة اليد في نسختها الأولى 2021.

وقام كل من محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، بتتويج الفرق الفائزة، وجاء فريق «محمد إسماعيل» في المركز الأول، تلاه فريق «محمود فايز» بالميداليات الفضية، ثم فريق «علي زين» بالبرونزية، كما حصل فريق «طارق شاهين» على الذهبية، وفريق «فراس محمد» على الميداليات الفضية في الفئات العمرية الأدنى.

كما تم توزيع جوائز الأفضل على نجوم المستقبل في قلعة الملك، وحصل اللاعبان عبد الله يعقوب ونهيان مبارك، على جائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل حارس ذهبت إلى كل من، خالد خليل ومانع راشد، وكأس هداف البطولة حصده اللاعبان، عمر محمد علي ومحمد عيسى.

كما منح رئيس إدارة الألعاب الجماعية درع النادي تكريماً لأسرة الراحل حمد أبو شبص، بتكريم أشقائه ماجد وخليفة أبو شبص، اللذين حضرا اليوم الختامي للبطولة، كما تم تكريم الحكمين سليمان عبد الله وراشد محمد على مشاركتهما في البطولة.