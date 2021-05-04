شكرا لقرائتكم خبر عن فوز قاتل للنصر على الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

اقتنص النصر فوزاً قاتلاً من الظفرة بنتيجة 3-2 خلال لقاء الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي، والذي أقيم على استاد آل مكتوم.

وجاء هدف اللقاء القاتل في الدقيقة 94،بعدما أبعد المغربي عصام العدوة مدافع الظفرة كرة محمود خميس بيده،ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح سيباستيان تيجالي.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة 45،فيما تجمد رصيد الظفرة عند 21 نقطة في المركز العاشر.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه البرتغالي توزي من ركلة جزاء، بعد حصوله على خطأ من أحمد محمود لاعب الظفرة.

وفي الدقيقة 45 أضاف توزي الهدف الثاني له ولفريقه من كرة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الـ18،لتأتي على يمين حارس الظفرة وتسكن شباكه.

وقلص الظفرة الفارق عن طريق ماكيتي ديوب في الدقيقة 75 بعد عرضية نفذها بيدور بافلوف، وصلت إلى ديوب ليضعها برأسه في مرمى أحمد شامبيه، وليسجل اللاعب السنغالي الهدف 101 ويعادل رقم الغاني جيان كأفضل مسجل أجنبي في دوري الإمارات.

وعاد الظفرة مجدداً ليعادل النتيجة عن طريق محمد إسماعيل في الدقيقة 79 بعدما هرب من دفاعات النصر، ليستلم الكرة ببراعة ويضعها في شباك العميد، قبل أن يسجل النصر هدف الفوز عن طريق تيجالي.