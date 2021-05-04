شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يرشح إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد عادل لإدارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح سمير عثمان الحكم الدولي السابق، الثلاثي إبراهيم نور الدين ومحمد عادل وأمين عمر لإدارة مباراة القمة المرتقبة في 10 مايو الجاري، ضمن منافسات الدور الثاني بالدوري العام، وقال سمير عثمان في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: أرشح إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد عادل لإدارة مباراة القمة المرتقبة.

واصل عثمان معلقاً على ركلة جزاء الزمالك أمام بيراميدز: ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك لم تكن صحيحة، وكان يجب أن تعاد ركلة الجزاء لدخول لاعبين من كلا الفريقين إلى منطقة جزاء بيراميدز خلال تنفيذ الركلة، ولو كان لاعبي الزمالك فقط هم من دخلوا منطقة الجزاء كانت ستتحول إلى ركلة مباشرة على الزمالك.

أكمل: في أزمة الوقت الضائع يقال بأن جهاد جريشة احتسب 5 دقائق وقت بدل من ضائع ولكن الحكم الرابع لم يسمع بشكل صحيح فأعلن 7 دقائق.

وأعرب سمير عثمان، عن اندهاشه من تعيين حكام فيديو لمباريات الدوري العام ليس لديهم الخبرات الكافية، وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: البت السريع في أزمات الحكام يحل أمور كثيرة، ومرفوض تماماً الخروج في الإعلام للحديث عن الحكم، وكل من يلعب كرة يرى نفسه حكم، النقطة غالية في الفترة المقبلة وهناك دور كبير جداً على لجنة الحكام، وموضوع حكم الفيديو مهم جداً، ولا يصح أن يكون هناك حكم فيديو لم يلعب أي مباراة في الدوري الممتاز وأسند إليه مباراة طرفها الأهلي أو الزمالك أو فريق في الدوري.

أضاف: لا يجوز أن اجيب مدرب ليس لديه خبرات وأمسكه تدريب المنتخب، وهكذا حكام الفيديو يجب أن يكون لديهم خبرات.

واختتم: ما يحدث في مصر هو توجيه قوي جداً للحكام، ويجب أن يكون هناك إطار واضح وأي فرد عنده شكوى ضد الحكام يوجها لاتحاد الكرة، ومنع أي فرد من الحديث عن التحكيم، تحدث فنياً كما تريد ولكن لا تتحدث عن الحكام.