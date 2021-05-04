شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار ماريو بالما قبل تدريب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولى النادى الأهلى خلال الساعات الماضية عن تولى البرتغالي ماريو بالما المهمة الفنية لفريق كرة السلة بالنادى رسميا خلفا لأشرف توفيق الذى تقدم باستقالته على خلفية سوء النتائج .

و وصل بالما إلى القاهرة أمس لتولى المهمة فى باقى مباريات بطولة دورى السوبر واستعدادا للموسم الجديد

ويمتلك ماريو بالما سيرة ذاتية كبيرة بدأها فى بنفيكا البرتغالي ومن بعده استريلاس لشبونة، ليتجه بعد ذلك لتدريب منتخب انجولا وأول أغسطس الأنجولى، وبعد 4 سنوات يتولى تدريب منتخب الاردن .

وعاد لأول أغسطس مرة اخرى ثم منتخب البرتغال وكذلك النادى الافريقي ،مع المنتخب البرتغالي، وكذلك منتخب تونس واخيرا النادى الافريقى قبل أن يتولى قيادة الفريق الاحمر

ويضم الجهاز المعاون للخواجة كل من فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا اداريا، وليد الخراط اداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.