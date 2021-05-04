شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. البنك الأهلى يهزم الإنتاج الحربى بثلاثية فى الدور الأول للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام فى افتتاح مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى معى سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

موقف الانتاج الحربى والبنك الاهلى فى جدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25.

الثلاثية شعار مواجهة الدور الاول بين الانتاج الحربى والبنك الاهلى

انتهت المباراة الوحيدة التى جمعت الانتاج الحربى والبنك الاهلى وكانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد كلية الشرطة بالجولة الثالثة للمسابقة فى 21 ديسمبر 2020 ، سجل ثلاثية البنك الاهلى أحمد على ومحمد مجدى السيد ومحمد بسيونى.

كشرى يبحث عن تدشين بداية جديدة للإنتاج الحربى

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتدشين بداية جديدة لانتشال الفريق من عثراته لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بأخطاء ساذجة وأهدار فرص بالجملة ، وتعاهد اللاعبين على فتح صفحة جديدة بداية من مباراة الليلة لإنقاذ الإنتاج من قاع الجدول لاسيما أمام منافسهم المباشر على الهبوط البنك الاهلى فهى مباراة بستة نقاط.

ويستمر غياب محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربى عن فريقه الليلة بعد إيقافه من اتحاد الكرة أربعة مباريات بعد بصقه على دكة الزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة ، ولجأ كشرى للناشئين لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الإنتاج.

خالد جلال يطالب اللاعبين بخطف النقاط الثلاث الليلة

وحرص خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى على مطالبة لاعبيه بضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة لتعديل موقفهم في جدول المسابقة الذى شهد تراجعاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة مشدداً على أن مباراة الإنتاج لاتقبل القسمة على اثنين للنجاة من دوامة الهبوط في أول مواسم الفريق بدوري الأضواء والشهرة.