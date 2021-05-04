شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس.

واوضح مسئولو لجنة الحكام إنه سيتم استبعاد سيد شعبان من إدارة مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنه كان يجب عليه أن يستدعي معروف في أكثر من كرة منها لعبة محمد هاني في الشوط الأول وضرب وليد سليمان للاعب المحلة بدون كرة.

كان غزل المحلة قد فاز على الاهلى بهدف نظيف أحرزه أشرف سيد في الشوط الأول في مباراة ظهر فيها زعيم الفلاحين بمستوي جيد ونجح في حصد النقاط الثلاثة .

من ناحية أخرى تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 مايو الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز. ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أى من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام فى ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع فى بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارا مسبقا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.