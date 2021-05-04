شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يذاكر مباراتى سموحة أمام الأهلي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعرض مباراتي سموحة أمام الأهلي والاتحاد السكندري علي جهازه المعاون ودراسة أهم نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، قبل مواجهة الفريقين والمقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

وشدد كارتيرون علي معاونيه بضرورة توفير مباراتي سموحة مع الأهلي والاتحاد السكندري خاصة أن الفريق السكندري حقق الفوز علي الأهلي في المباراة الاولي وتعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الثانية رغم تأخره بهدفين .

وطلب كارتيرون من معاونيه تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، ومفاتيح لعب سموحة منعا لخسارة الزمالك أي نقاط أخرى أمام سموحة، في ظل النتائج المتذبذبة التي يقدمها الزمالك في المباريات الأخيرة بالدورى.

ويخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف يبدأ اليوم عقب تماثله للشفاء من اصابته بفيروس كورونا وظهور نتيجة المسحة التي خضع لها وكانت سلبية.

يخضع عبد الشافي لبرنامج مكثف تحت اشراف فيرناندو مدرب الاحمال واحمد عصمت مساعد مدرب الاحمال علي ان يحسم المدير الفني مصير مشاركته في مباراة سموحة المقرر لها بعد غد من عدمها، وفقا للاختبار الفني الذي سيخضع له اللاعب في تدريب الغد قبل الإعلان عن قائمة المباراة.

ومن المنتظر ان ينضم محمد عبد الشافي لقائمة المباراة ولكن ستكون مشاركته أساسيا أمر صعب في ظل عدم وجود وقت كافي لتأهيله رغم محاولات الجهاز الفني ومعاونيه، حيث سيشارك اليوم محمد عبد الشافي في المران الجماعي لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع.

ويرغب كارتيرون في ضم عبد الشافي ليكون بديلا لاحمد فتوح في ظل عدم جاهزية عبد الله جمعة العائد من الإصابة مؤخرا وعدم اكتمال شفاءه بنسبة 100 %.

فيما تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك باستمرار محمد عواد حارس مرمي الفريق في التشكيلة الأساسية لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

وشارك عواد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي تعادل فيها الزمالك بهدف لكل فريق، وظهر بمستوى جيد في ظل عدم مشاركته في المباريات لأكثر من عام بسبب عدم اقتناع البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك بمستواه.