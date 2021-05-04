شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان عن حكام الفيديو: مينفعش أعين مدرب بدون خبرات فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سمير عثمان، الخبير التحكيمي، عن اندهاشه من تعيين حكام فيديو لمباريات الدوري العام ليس لديهم الخبرات الكافية، وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: البت السريع في أزمات الحكام يحل أمور كثيرة، ومرفوض تماماً الخروج في الإعلام للحديث عن الحكم، وكل من يلعب كرة يرى نفسه حكم، النقطة غالية في الفترة المقبلة وهناك دور كبير جداً على لجنة الحكام، وموضوع حكم الفيديو مهم جداً، ولا يصح أن يكون هناك حكم فيديو لم يلعب أي مباراة في الدوري الممتاز وأسند إليه مباراة طرفها الأهلي أو الزمالك أو فريق في الدوري.

أضاف: لا يجوز أن اجيب مدرب ليس لديه خبرات وأمسكه تدريب المنتخب، وهكذا حكام الفيديو يجب أن يكون لديهم خبرات.

واختتم: ما يحدث في مصر هو توجيه قوي جداً للحكام، ويجب أن يكون هناك إطار واضح وأي فرد عنده شكوى ضد الحكام يوجها لاتحاد الكرة، ومنع أي فرد من الحديث عن التحكيم، تحدث فنياً كما تريد ولكن لا تتحدث عن الحكام.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة اجتماعا، اليوم، لمناقشة أزمة تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضد الحكم الدولى جهاد جريشة أمس الاثنين، والتى قال فيها "همسح رقم جهاد جريشة من عندى كل ماتش يكلمنى يعتذر على أخطائه فى مباريات الأهلى واحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة بالمرة".

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الحكام ستطلب من أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير الجبلاية استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى والتحقيق معه فى تصريحاته ضد جريشة وتطلب منه دليل على هذه التصريحات، وحال التأكد منها ستتم معاقبة الحكم أما حال عدم وجود دليل ستتم معاقبة مدير الكرة وإحالته للجنة الانضباط.

وعلق الحكم الدولى جهاد جريشة على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى، بعد الانتقادات التى وجهها له الأخير بعد الخطأ فى مباراة الزمالك وبيراميد مساء الأحد.

وأكد جريشة فى تصريحات خاصة أنه لم يتواصل مع سيد عبد الحفيظ فى أى وقتٍ سابق أو يقدم له اعتذار عن أى أخطاء ارتكبها فى حق الأهلى".