شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات يد الأهلى يطلب التجديد للمحترفة سندس حشانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى يوسف المدير الفنى لفريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى عن مطالبته بالتجديد للمحترفة التونسية فى صفوف الفريق سندس حشانة فى ظل تألقها هذا الموسم .

ونجحت حشانة فى خطف أنظار الجماهير الحمراء منذ قدومها للفريق الأحمر ، لاسيما و إنها ساهمت بقوة فى حصد الأهلى الثلاثية هذا الموسم .

توج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي بلقب دورى العمومي بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 34 / 22 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى، ليحسم اللقب قبل الخسارة من سبورتنج فى الختام .

كما فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 20/27، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى نهائى المسابقة على صالة أكتوبر الدولية فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مارس الماضى.

فيما توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة منطقة القاهرة بعد فوزه على فريق الشمس، فى أول أبريل الجارى على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي بنتيجة 22 / 19.