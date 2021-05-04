شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تعامل الأهلي والزمالك مع الحكام خاطئ ولا نلعب فى دورة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على حملة الانتقادات الواسعة التي وجهت ضد الحكام في الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد مباراتي الزمالك وبيراميدز، والأهلي وغزل المحلة، وقال أيمن يونس عبر برنامجه الإذاعي "الفيلسوف": أجواء الكرة في مصر أصبحت مشوهه في كل شئ، في أي بلد في العالم سيرة الحكم محرمة، حتى عندما يكون هناك نقد يكون بشكل مبسط بعيد عند الإيذاء وعملية تشويه الحكم هو تدمير للعبة، وما يحدث أن الكل يشوه الحكام.

أضاف: أتخيل أنه يجب أن يكون هناك تعديل في اللوائح لحل المشاكل، ويجب أن يكون هناك وقفة مع أي فرد يتطاول على الحكام، والمجال الكروي أصبح مليان إشاعات مغرضة، هذه نقطة خطيرة أن كل فرد يضع نفسه مكان الحكم، وبعيداً عن صحة أو خطأ قرار الحكم يجب أن يتم عملية حماية الحكم المصري.

واصل: احنا مش بنلعب دورة رمضانية، تعامل الأهلي والزمالك مع الحكام خاطئ عايز تشتكي أرسل إلى الاتحاد لكن إهانته في العلن غير مقبول، وأن تشوه أو تشبه حكم غير مقبول.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة اجتماعا، اليوم، لمناقشة أزمة تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضد الحكم الدولى جهاد جريشة أمس الاثنين، والتى قال فيها "همسح رقم جهاد جريشة من عندى كل ماتش يكلمنى يعتذر على أخطائه فى مباريات الأهلى واحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة بالمرة".

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الحكام ستطلب من أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير الجبلاية استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى والتحقيق معه فى تصريحاته ضد جريشة وتطلب منه دليل على هذه التصريحات، وحال التأكد منها ستتم معاقبة الحكم أما حال عدم وجود دليل ستتم معاقبة مدير الكرة وإحالته للجنة الانضباط.

وعلق الحكم الدولى جهاد جريشة على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى، بعد الانتقادات التى وجهها له الأخير بعد الخطأ فى مباراة الزمالك وبيراميد مساء الأحد.

وأكد جريشة فى تصريحات خاصة أنه لم يتواصل مع سيد عبد الحفيظ فى أى وقتٍ سابق أو يقدم له اعتذار عن أى أخطاء ارتكبها فى حق الأهلى".