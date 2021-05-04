مصدر: الأهلي لم يخاطب الرجاء لضم رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في نادي الرجاء المغربي، إن النادي الأهلي لم يتفاوض مع إدارة النادي بشأن الحصول على خدمات الدولي سفيان رحيمي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تحرك من جانب النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال مصدر في النادي المغربي من خلال تصريحات لمصراوي، إن نظيره المصري (الأهلي) لم يفتح أي خط للمفاوضات رسميًا أو حتى بشكل ودي بشأن التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا.

وكان رحيمي قد لفت الأنظار مع الرجاء قبل أن يقود المنتخب المغربي للمحليين للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين والتي توج هو بلقب الهداف فيها.

وخاض رحيمي 23 مباراة مع الرجاء هذا الموسم حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف فيما صنع 7 أهداف أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن سفيان رحيمي كان محل اهتمام من جانب نادي العين الإماراتي والتي أبدى رغبة في ضم اللاعب خلال الانتقالات الماضية لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت.