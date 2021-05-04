مجاهد: الدوري سيعود لكل الملاعب.. وأشكر الأمن لاستضافة المحلة مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، الشكر للجهات الأمنية بعد استضافة ملعب المحلة لمواجهة الغزل والأهلي في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري.

وكتب مجاهد عبر حسابه على "فيسبوك": "في غمرة الاعتراضات والاحتجاجات كل حسب هواه أود أن أشكر الجهات الأمنية على التعاون وها هو ملعب غزل المحلة يستضيف الأهلي بعد غياب طال لسنوات".

وأكمل رئيس اللجنة الثلاثية: "بإذن الله استمرار التعاون سيعود الدوري لكل الملاعب مرة أخرى".

يذكر أن آخر مواجهة جمعت غزل المحلة والأهلي في ملعب الأهلي تعود لـ10 سنوات سابقة.

وحقق غزل المحلة الفوز على الأهلي بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ27 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.