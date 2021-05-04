الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي ستتقدم ببلاغ للنيابة العام ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانًا صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه:

"تتقدم صباح اليوم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور."

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قررت رفض الاسئناف المقدم بحث 5 لاعبين ليس من بينهم إمام عاشور، والذي أكد مسؤولو لجنة الانضباط أنه لم يتم تقديم أي استئناف للاعب.

ومن جانبه نفى نادي الزمالك بالأمر ونشر مسؤولوه صورًا لخطابات النادي لإدارة اتحاد الكرة من أجل الاستئناف على عقوبة اللاعب.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت عقوبات يإيقاف عدد من لاعبي فريق 1999 بالنادي بعد فيديو تضمن سب لمسؤولين في النادي الأهلي.