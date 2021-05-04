شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة في واقعة اختلاس مستندات إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك تقدم إدارة النادي ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة، صباح اليوم الثلاثاء، بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور.

وكانت لجنة الانضباط قد أقرت إيقاف إمام عاشور 12 مباراة بعدما بدّر منه في مباراة الأهلي لدوري الشباب بعد الاستئناف لتخفيف العقوبة.

وأشار النادي إلى أنه تلقى خطابًا من اتحاد الكرة عقب تقديم الاستئناف، ردا على مكاتبة من النادي، يفيد بمنع اللاعب من المشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف وهو ما يؤكد أن الاتحاد تسلم الاستئناف الخاص باللاعب.

وفوجئ النادي بعدم النظر في الاستئناف من اتحاد الكرة والترويج بأن الزمالك لم يتقدم باستئناف.

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وسبق أن نشر الموقع الرسمي للنادي، كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد وإخطار مدير الاتحاد بالملف كاملا وإرسال نسخة أيضا له.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.