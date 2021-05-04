شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على منافسه مانشستر سيتي، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإنجليزي قد حقق فوزاً ثميناً على النادي الباريسي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وهو ما سيصعب مهمة الأخير في مواجهة اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان منافسة شرسة وتحدى كبير خاصة بعد تصريحات الأرجنتيني بوكيتنيو بأنه سيهاجم أصحاب الأرض منذ اللحظة الأولى وسط توقعات بدفعه بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، باكير.

خط الوسط: باريديس، هيريرا، فيراتي.

خط الهجوم: نيمار، أنخيل دي ماريا، إيكاردي.

فيما قال بيب جورديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مواجهة باريس سان جيرمان أصعب من خوض اللقاء النهائي في البطولة نظراً لما يتمتع بها من قدرات فنية عالية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الإنجليزي مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، ستونز، ووركر.

خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، سيلفا.

خط الهجوم: فودين، دي بروين، رياض محرز.

ويقدم المصري اليوم متابعة مستمرة لأجواء المباراة وتغطية مستمرة عند بدايتها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، كما سيتم نقلها عبر شاشة bein sports 1، بتعليق جواد بده.