شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يغلظ عقوبة الإيقاف للسنغالي جاي لاعب باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أمس إيقاف إدريسا جاي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، مباراتين أوروبيتين لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وطرد جاي في الدقيقة الـ77 في باريس بسبب تدخل متهور على إيلكاي جندوجان، وعدل سيتي تأخره ليفوز (2ـ1).

وكان الدولي السنغالي سيغيب بالفعل عن مباراة الإياب في ملعب الاتحاد بسبب عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة لكن لجنة الانضباط في «يويفا» غلظت العقوبة بسبب "التدخل العنيف الذي عرض المنافس للخطر".