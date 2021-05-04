الكاف يضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل نهاية يونيو

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري، برئاسة أحمد مجاهد، في أزمة بسبب مواعيد الدوري الممتاز.

ووفقا لمصدر فإن الاتحاد المصري تلقى خطابًا رسميًا من الكاف بضرورة تحديد الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا وإخطاره بها يوم 30 يونيو المقبل.

وتتمثل الأزمة في أن اتحاد الكرة حدد يوم 30 سبتمبر المقبل موعدًا لنهاية الدوري المصري الجاري، وبالتالي من الصعب تحديد ممثلي مصر في بطولات أفريقيا قبل انتهاء البطولة المحلية بنحو 3 أشهر.

ومن المنتظر أن يخاطب الاتحاد المصري الكاف حتى يستثنيه من هذا القرار ويؤجل تحديد فرق مصر المشاركة في البطولات القارية.