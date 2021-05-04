كارلوس ألكاراز يصف مواجهة نادال بهدية عيد الميلاد القيمة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز، الذي يكمل 18 عاما غد الأربعاء، موعدًا مع مواطنه رفائيل نادال ملك الملاعب الرملية في الدور الثاني لبطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وقال ألكاراز في تصريحات تلفزيونية: إ«نها أفضل هدية عيد ميلاد، لن أنسى مطلقًا اللعب أمام رافا هنا في مدريد أمام الجماهير الإسبانية، وسأتعلم منه».

ومن أجل التأهل للدور الثاني ومقابلة بطل طفولته، حقق ألكاراز فوزًا ساحقًا على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة (6-4) و(6-صفر) لينتصر لأول مرة في إحدى بطولات الأساتذة.

كما أصبح ألكاراز، المصنف 120 عالميًا، بهذه النتيجة أصغر فائز بمباراة في مدريد، متجاوزًا رقم نادال الذي حققه في 2004 وعمره 18 عاما.

وأضاف ألكاراز: «لا أدري كيفية وصف شعوري الآن، إنه حلم تحول إلى حقيقة، يقولون دائما إن عيد الميلاد 18 استثنائي، لكنه الأكثر خصوصية أن أكمل 18 عاما وألعب أمام واحد من أعظم لاعبي التنس على مر العصور».

ويسعى نادال المصنف الثاني عالميًا لتحقيق لقبه السادس في العاصمة الإسبانية بعد تتويجه بطلاً لبرشلونة المفتوحة الشهر الماضي.