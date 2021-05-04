شكرا لقرائتكم خبر عن السيتى يتفوق على باريس سان جيرمان فى تاريخ مواجهات الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يستضيف على ملعبه اليوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الطامح إلى اللقب بعدما خسره الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ.

وتعد الأفضلية لأصحاب الأرض من خلال المواجهات التاريخية التي جمعت الفريقين قاريًا، إذ كانت الأولى بينهما في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008ـ2009 وانتهت بالتعادل دون أهداف، والثانية في ربع نهائي الأبطال موسم 2015ـ2016 إذ تعادلا في باريس وفاز سيتي في مانشستر، بينما الأخيرة الأسبوع الماضي وفاز فيها الفريق الإنجليزي 2ـ1 في باريس.

وإلى جانب أفضلية الفوز في الذهاب، فإن الأرقام التاريخية تبدو في مصلحة السيتي، إذ إنه منذ موسم 1970ـ1971 بلغت نسبة حجز فريق بطاقة التأهل بعد الخسارة على أرضه ذهابًا 7 في المائة فقط.

ويأمل الأرجنتيني بوكيتينو مدرب سان جيرمان بلوغ النهائي الثاني في مسيرته التدريبية بعد الأول مع توتنهام العام قبل الماضي عندما خسر أمام ليفربول إذ يسعى إلى المباراة النهائية، بينما الإسباني جوارديولا مدرب السيتي طموحه تحقيق اللقب الثالث بعدما ناله مرتين مع برشلونة.