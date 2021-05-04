شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف سلاح مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه عازم على مواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: «سنحاول تقديم مستوى جيد للفوز باللقاء»

وعن معاناته مع نصف النهائي رفقة بايرن ميونيخ قال: «كل نصف نهائي مختلف، لم نستحق التأهل في أول مرتين (أمام ريال مدريد، وبرشلونة) في النصف النهائي الثالث (أمام أتلتيكو مدريد) كنا قريبين للغاية، كل نادٍ يكون مختلفًا في كل عام، ونصل في حالة جيدة هذا الموسم».

وتطرق جوارديولا إلى ما إذا كانت تلك المباراة الأكبر في مسيرته مع السيتي: «لا أعرف، هذه أول مرة لمعظمنا في هذا الدور، في تلك المباريات لا تحتاج للكثير من المشاعر، بل التحلي بالهدوء ومعرفة ما يتوجب عليك فعله، الكل يعرف أهمية اللقاء فنحن نبحث عن تلك اللحظة منذ سنوات».

وبالنظر إلى خطورة سان جيرمان: «نفس خطورة مباراة الذهاب، ونفس خطورة تشيلسي، ومدريد، وبايرن، وبرشلونة، يمكنهم تغيير شكلهم ومدربهم ذكي للغاية».

وتابع: «لا أعرف ماذا سيفعلون، والرغبة في الوصول للنهائي طبيعية، ونركز بدورنا على أنفسنا وأن ندافع جيدًا ونتحلي بالصبر ومحاولة تسجيل الأهداف».

أما عن عودة الفريق في نتيجة الذهاب والفوز بها: «لم نتحدث عن ذلك، لا أفضل العودة من الوراء، ولكن كرة القدم غير متوقعة، ولكنني أثق أننا في اللحظات السيئة سنتفاعل بصورة جيدة، نعرف ما يتوجب علينا فعله للوصول إلى النهائي».

وأضاف:«هناك بعض الأمور التي تقلقني، لكني أتحلى بتفاؤل وهدوء كبير، اللاعبون تدربوا جيدًا اليوم، والكل يريد تقديم المساعدة، مباراة الإياب في نصف النهائي تكون أصعب من النهائي، فأنت تلعب على أساس نتيجة مباراة الذهاب، وتنسى ما يتوجب عليك فعله وهو تحقيق الانتصار».

وتطرق إلى احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد أمس:«أردت إلقاء نظرة ولكن لم أتمكن، ما حدث قد حدث، ولا أعرف متى ستلعب المباراة مرة أخرى».

وعن رد الفعل بعد إقصاءات المواسم الماضية: «الحياة تمنحك فرصة جديدة، وها نحن هنا الآن، ولذلك أحب التعلم من السابق»