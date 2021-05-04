شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربى يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى المستشفى بعد استقرار حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت لدخوله فى غيبوبة وفقدانه للوعى، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365""ربنا كتبلى عمر جديد، كدت أفارق الحياة لولا ستر الله،أشكر هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد وجمال علام على مساندتهم الدائمة لاسرتى طوال فترة مرضى ، وكذلك سيد عبد الحفيظ وأسامة نبيه ومؤمن زكريا وحسام البدرى وشوقى غريب ، ووزير الانتاج الحربى واللواء أشرف عامر رئيس النادى وكل قيادات منظومة الانتاج الحربى التى دعمتنى ووقفت بجوارى".

يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام فى افتتاح مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى معى سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتدشين بداية جديدة لانتشال الفريق من عثراته لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بأخطاء ساذجة وأهدار فرص بالجملة ، وتعاهد اللاعبين على فتح صفحة جديدة بداية من مباراة الليلة لإنقاذ الإنتاج من قاع الجدول لاسيما أمام منافسهم المباشر على الهبوط البنك الاهلى فهى مباراة بستة نقاط.

ويستمر غياب محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربى عن فريقه الليلة بعد إيقافه من اتحاد الكرة أربعة مباريات بعد بصقه على دكة الزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة ، ولجأ كشرى للناشئين لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الإنتاج.