شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية مكثفة تجهز عبد الشافى لمواجهة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف يبدأ اليوم عقب تماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا وظهور نتيجة المسحة التى خضع لها وكانت سلبية.

ويخضع عبد الشافي لبرنامج مكثف تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال على أن يحسم المدير الفني مصير مشاركته في مباراة سموحة المقرر لها بعد غد من عدمها، وفقا للاختبار الفني الذي سيخضع له اللاعب في تدريب الغد قبل الإعلان عن قائمة المباراة.

ومن المنتظر أن ينضم محمد عبد الشافي لقائمة المباراة لكن ستكون مشاركته أساسيا أمر صعب في ظل عدم وجود وقت كاف لتأهيله رغم محاولات الجهاز الفنى ومعاونيه، حيث سيشارك اليوم محمد عبد الشافى فى المران الجماعى لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع.

ويرغب كارتيرون فى ضم عبد الشافى ليكون بديلا لأحمد فتوح فى ظل عدم جاهزية عبد الله جمعة العائد من الإصابة مؤخرا وعدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

فيما تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك باستمرار محمد عواد حارس مرمي الفريق في التشكيلة الأساسية لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

وشارك عواد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري، التي تعادل فيها الزمالك بهدف لكل فريق، وظهر بمستوى جيد في ظل عدم مشاركته في المباريات لأكثر من عام بسبب عدم اقتناع البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك بمستواه.

ورفض كارتيرون عودة جنش للتشكيلة الأساسية للمباراة بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي عاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر، وتمسك المدير الفني الفرنسي بتواجد محمد عواد حارسا أساسيا للزمالك في مواجهة سموحة المقبلة.

وفي نفس السياق يخضع محمود جنش لبرنامج تأهيل مكثف خلال تدريبات اليوم وغدا، للوصول بمستوي اللياقة البدنية الخاص به الي المستوي المطلوب في ظل تراجع مستواه الفني والبدني وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة التي شارك بها واخرها المقاولون العرب والتي انتهت بتعادل الزمالك 2/2.