شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُجهّز بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدافع الفريق بدر بانون لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها 10 مايو الجاري في الدوري المصري ، ويغيب بدر بانون عن مباريات الأهلي طوال المباريات الأخيرة للإصابة بإجهاد عضلي فضّل الجها الفني على أثره إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

ويقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعب المغربي بدر بانون خلال الأيام الحالية ومن المقرر أن يتم الدفع به في جزء من مباراة الإتحاد السكندري بعد غد ، الخميس، في الدوري المصري.

وفي حالة عدم جاهزية بانون لمباراة الإتحاد بشكل تام سيتم تجهيز لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المرتقبة بإعتبار أن بانون من أهم الأوراق الرابحة في الفريق.

من ناحية أخرى ، تنوى لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتى فى مقدمتها معرفة أسباب تراجع نتتائج الأهلى.

وترغب اللجنة فى التحدث مع المدير الفنى فى عدة قضيا تخص فريق الكرة، لاسيما أن النتائج خلال الفترة الماضية سيئة للغاية وآخرها السقوط أمام غزل المحلة أمس فى الدورى.

ورغم أن لجنة التخطيط فى الأهلى لا تتدخل فى عمل المدير الفنى وتمنحه الصلاحيات كاملة والدعم التام إلا أن النتائج الأخيرة للفريق محلياً جعلت اللجنة تستقر على عقد جلسة مع موسيمانى من أجل التعرف منه على أسباب التراجع ومعرفة المشاكل التى تواجه الفريق والعمل على حلها.