شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق فى تصريحاته ضد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة اجتماعا، اليوم، لمناقشة أزمة تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضد الحكم الدولى جهاد جريشة أمس الاثنين، والتى قال فيها "همسح رقم جهاد جريشة من عندى كل ماتش يكلمنى يعتذر على أخطائه فى مباريات الأهلى واحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة بالمرة".

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الحكام ستطلب من أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير الجبلاية استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى والتحقيق معه فى تصريحاته ضد جريشة وتطلب منه دليل على هذه التصريحات، وحال التأكد منها ستتم معاقبة الحكم أما حال عدم وجود دليل ستتم معاقبة مدير الكرة وإحالته للجنة الانضباط.

وعلق الحكم الدولى جهاد جريشة على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى، بعد الانتقادات التى وجهها له الأخير بعد الخطأ فى مباراة الزمالك وبيراميد مساء الأحد.

وأكد جريشة فى تصريحات خاصة أنه لم يتواصل مع سيد عبد الحفيظ فى أى وقتٍ سابق أو يقدم له اعتذار عن أى أخطاء ارتكبها فى حق الأهلى".

وطالب جريشة مسئولى اتحاد الكرة بالرد على التصريحات التى أطلقها سيد عبد الحفيظ من أجل اتخاذ موقف معه بعد التصريحات التى أطلقها.

وكان عبد الحفيظ قد شن هجوما عنيفا على التحكيم المصرى بعد هزيمة الأهلى أمام غزل المحلة.

وانتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جهاد جريشة الذى أدار مباراة الزمالك وبيراميدز أمس بسبب الخطأ الذى ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض.

وقال فى تصريحات لقناة الأهل: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلى، كل ما يغلط يكلمنى يعتذرلى، إزاى يكون حكم كأس عالم و7 كأس أمم ويحسب كورة امبارح دى ضربة جزاء؟".