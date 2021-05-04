شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. ميار شريف أول مصرية تتأهل لبطولة جراند سلام فى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو ميار شريف لاعبة منتخب التنس.

تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب 2019.

ميار شريف مواليد عام 1996 بدأت ممارسة التنس وهى فى الخامسة من عمرها، ودخلت قائمة أفضل 50 لاعبة فى العالم فى سن الـ 16.

حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.