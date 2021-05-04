شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نهائى دورى الطائرة بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن إقامة لقاء قمة الأهلى والزمالك فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، والتى تم ترحيلها ليوم 25 مايو فى ظل تحديد مواعيد جديدة لمؤجلات الدورى بدون جماهير.

وقال غزلان، فى تصريح لليوم السابع، إنه من المحتمل تحديد عدد أفراد للحضور من كل فريق وأسر اللاعبين فقط وفقا لما يسفر عنه الإجتماع الأمني للمباراة.

وأشار غزلان إلى اختيار ملعب محايد لإقامة اللقاء فى ظل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذى تم تطبيقه على لقاء الزمالك بقمة الدور الأول، وشهد نقل اللقاء إلى صالة المقاولون الأقرب أن تشهد أيضا مباراة الختام.

ويتبقى لفريق الأهلى لقاءان مؤجلان واحدة أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 مايو والآخر وأمام طلائع الجيش يوم 19 مايو بعد إجراء تعديل فى جدول المسابقة.

أما الزمالك فيتبقى له 5 مباريات مؤجلة الأولى أمام سبورتنج 5 مايو والداخلية 7 مايو والطيران 17 مايو والاتحاد السكندرى 19 مايو وطلائع الجيش يوم 21 مايو الجارى .

وشهد دورى الطائرة تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب ظهور حالات فيروس كورنا فى الأهلى ومشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية التى شهدت حصولك على المركز الثانى بالخسارة من الترجى التونسى بنتيجة 3 / 0 فى عقر داره بتونس.

جدير بالذكر أن قمة الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة التى أقيمت على صالة المقاولون العرب بدون جماهير شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0.