شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. الزمالك يتفوق على البارسا بـ7 بطولات فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لنادي الزمالك القطب الثاني في الكرة المصرية.

شهد موسم 2002 / 2003 أحداثا استثنائية داخل نادى الزمالك، بعد حصد 7 بطولات ليتفوق عالميا على جميع الأندية الأخرى، يليه نادى برشلونة بـ 6 بطولات فى موسم واحد عام 2009.

نجح نادى الزمالك فى تحقيق بطولة كأس مصر والسوبر المصري والأفريقي والدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري السعودي والبطولة العربية خلال موسم 2002 -2003.

كأس مصر

حقق الزمالك بطولة كاس مصر في 2002 بعد أن خسر بطولة الدوري بهذا الموسم لصالح الاسماعيلي في يونيو 2002 .

السوبر المصري

هي أول بطولة بموسم 2002-2003 وحقق الزمالك بعد الفوز على المقاولين العرب فى سبتمبر 2002.

دوري أبطال أفريقيا

فاز الزمالك على فريق الرجاء المغربي بهدف أحرزه تامر عبد الحميد الشهير بـ "دونجا" فى ديسمبر 2002

السوبر الأفريقي

كانت أحدث بطولات الزمالك القارية في فبراير2003 على حساب فريق الوداد البيضاوى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز للفارس الأبيض محمد عبدالواحد وحازم إمام وعبدالحليم على.

الدوري العام المصري

دوري سيد عبد النعيم الشهير الذي كان قد حصل عليه نادى الزمالك من الأهلي في الأمتار الأخيرة في مايو 2003

بطولة الأندية العربية الموحدة

أحدث البطولات العربية المجمعة قبل العودة بنسخة 2017 وفاز الزمالك بها في يوليو 2003

السوبر المصري السعودي

أحدث بطولات المصرية السعودية والتي كانت تنظم بين مصر والسعودية في يوليو 2003.