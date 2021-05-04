شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف كيف يحدد الأندية الأفريقية قبل 30 يونيو.. بعد مأزق كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مصدر باتحاد الكرة كيفية الخروج من أزمة تحديد موعد إرسال الأندية المشاركة أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى يوم 30 يونيو المقبل، وقبل انتهاء مسابقة الدورى بثلاثة أشهر.

وتابع المصدر أن شروط المسابقة تتضمن بندًا للتعامل مع هذه الأزمة، وهو البند الذى يحمل رقم 21 من شروط الدورى، وينص على ما يلى:

في حالة تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز مع عدم خصم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية الأفريقية يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه فى التاريخ المحدد من الاتحاد الأفريقي لإرسال أسماء الأندية في بطولات أفريقيا، وفي عدم تساوي الفرق في عدد المباريات التي خاضها كل فريق في مسابقة الدوري المصري يتم الاحتكام إلى مبدأ الجدارة الرياضية واعتماد الترتيب النهائي بالمعادلة التالية: عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التي خاصها كل فريق، وفي حالة تساوي الفرق في النقاط بعد تطبيق معادلة الجدارة الرياضية، يتم الاحتكام إلى البند الرابع من هذه الشروط، وفي حالة عدم اكتمال المواجهات المباشرة ما بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي ومراكز الهبوط، يتم الاحتكام إلى المعيار التالي وفقًا لما جاء في البند الرابع من تلك الشروط، ويتم في تلك الحالة تطبيق نفس المعادلة على جميع إحصائيات الفرق بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق قبل تطبيق أحكام البند الرابع من هذه الشروط.



ترتيب فرق الدوري



شروط مسابقة الدوري



لوائح الدورى

البند الرابع:

يتم ترتيب الفرق بناء على عدد النقاط التى حققها كل فريق بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط ويتذيل المسابقة الفريق صاحب أقل عدد من النقاط، وفي حالة تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، عدد الأهداف المستقبلة مطروحًا من الأهداف المسجلة، بحيث يكون الفريق صاحب أعلى فارق أهداف هو الأول في الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، والفريق صاحب أقل فارق أهداف هو الأخير في الترتيب بين الأندية المتساوية في النقاط.