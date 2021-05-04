شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك باستمرار محمد عواد فى عرين الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك باستمرار محمد عواد حارس مرمي الفريق في التشكيلة الأساسية لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

وشارك عواد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي تعادل فيها الزمالك بهدف لكل فريق، وظهر بمستوى جيد فى ظل عدم مشاركته في المباريات لأكثر من عام بسبب عدم اقتناع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك بمستواه.

ورفض كارتيرون عودة جنش للتشكيلة الأساسية للمباراة بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى يعانى منها وهى عبارة عن آلام أسفل الظهر، وتمسك المدير الفني الفرنسي بتواجد محمد عواد حارسا أساسيا للزمالك في مواجهة سموحة المقبلة.

في نفس السياق يخضع محمود جنش لبرنامج تأهيل مكثف خلال تدريبات اليوم وغدا، للوصول بمستوي اللياقة البدنية الخاص به الي المستوي المطلوب في ظل تراجع مستواه الفني والبدني وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة التي شارك بها واخرها المقاولون العرب والتي انتهت بتعادل الزمالك 2/2.

من ناحية أخرى عقد فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد الجهاز الفنى المصريين بالفريق الأول، أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب لتحديد الاختصاصات وتوضيح دور كل واحد. ويسعى فاروق جعفر لوضع خريطة كاملة فيما يخص الجهاز الفني للفريق الكروي، توضح كافة الاختصاصات لجميع الأفراد بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وذلك لمنع حدوث أي خلافات مستقبلية في هذا الملف.

وشهد تدريبات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الفترة الأخيرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحسن العلاقة بين كارتيرون، وأسامة نبيه، بعد الأحداث الأخيرة التى نشبت بين الثنائى، وظهر كارتيرون خلال قيادة التدريبات أكثر من مرة بجوار أسامة نبيه.