شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات وتذكرة أولمبية حصاد الكاراتيه فى الدورى العالمى بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعثة منتخب الكاراتيه فى التتويج بـ6 ميداليات متنوعة خلال المشاركة بمنافسات الدورى العالمى التى أقيمت بالبرتغال فى الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو.

الميداليات مقسمة إلى فضيتين و4 برونزيات، تحققت عن طريق كل من جيانا فاروق وياسمين حمدى الفضيات وعلى الصاوى وفريال اشرف وعبدالله ممدوح ومنتخبات الكاراتيه أنسات ورجال البرونزيات، وجاءت رضوى سيد فى المركز السابع وكريم ابو عيطة خامسا.

ورافق المنتخب كل من سيد نصر رئيسا للبعثة وهانى قشطة مدربا للسيدات ومحمد عبد الرجال للكوميتيه ومعه محمد عبدالرحمن بينما إبراهيم مجدى للكاتا.

ونجح على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو بعد وصوله لمباراة الميدالية البرونزية، ليكون أول لاعب مصرى يتأهل للأولمبياد فى اللعبة، ومن قبله جيانا فاروق على مستوى السيدات والتى جاء تأهلها من خلال التصنيف الدولى لها خلال السنوات الماضية.